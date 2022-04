Im Supermark: Auf der Suche nach dem Sonnenblumenöl

Rapsöl als Ersatz

Einer der genannten Märkte hat den Bereich des Sonnenblumenöls gegen Rapsöl eingetauscht. Ein kluger Schachzug – leere Regale gibt es so nicht. Neben fehlendem Sonnenblumenöl ist es derzeit auch schwierig, griffiges Mehl zu finden. (Olivenöl, Rapsöl, oder glattes Mehl gibt es jedoch.) Decken sich also die Menschen mit Sonnenblumenöl ein? Oder warum kann es derzeit vorkommen, dass Kundinnen und Kunden wieder vor leeren Regalen stehen?

Grund für den Mangel soll der Krieg in der Ukraine sein. Die weltweit wichtigsten Exporteure für Sonnenblumenöl sind Russland und die Ukraine: 2021 wurden weltweit 12,17 Millionen Tonnen Sonnenblumenöl exportiert. Die so viel zitierte „Kornkammer“ (wegen Weizen- und Öl-Produktion) Europas erlebt seit dem Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar eine humanitäre Katastrophe. Ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung ist auf der Flucht. Es wird also kaum Sonnenblumenöl aus der Ukraine geliefert werden. Heimische Gastronomen wissen das schon lange: „Schon vor drei Wochen haben wir Anrufe unserer Lieferanten erhalten, dass pro Betrieb nur noch 50 Liter Öl pro Woche gekauft werden können“, erzählt Hans Figlmüller vom gleichnamigen Schnitzelimperium.