Inflation: Rewe-Chef fordert Halbierung der Mehrwertsteuer im Handel

Trotzdem können Sie aktuell im Konzern rund 3.000 Stellen nicht besetzen ...

Das liegt auch daran, dass wir aufgrund der Expansion immer mehr Mitarbeiter brauchen. Allein dieses Jahr eröffnen wir bis zu 34 neue Billa- und Billa-Plus-Märkte und benötigen auch in der Logistik mehr Personal. In der Logistik haben vor der Pandemie viele Mitarbeiter aus Ungarn gearbeitet. Viele haben sich in der Pandemie einen Job in ihrem Heimatland gesucht und kommen nicht wieder. Speziell in Oberösterreich, wo wir die Konkurrenz vieler Industrieunternehmen haben, tun wir uns auf der Mitarbeitersuche schwer.

Hoffen Sie auf Mitarbeiter aus der Ukraine?

Ich kenne Kiew, habe vier Jahre dort gelebt und gearbeitet und bin vom Krieg dort sehr betroffen. Wir führen Gespräche, damit die Formalitäten geklärt sind, und wir Leute aus der Ukraine aufnehmen können. Wichtig ist, dass die Leute schnell integriert werden.