Sommerurlaub: Inflationssorgen dominieren Reiseplanung

Die Reiselust ist nach zwei Jahren Pandemie so groß wie selten zuvor, ein Tourismusland nach dem anderen schraubt die Covid-Bestimmungen zurück, Airlines weiten die Flugkapazitäten aus. Offenbar sieht sich so gut wie jeder im Sommer am Meer, an einem Badesee, irgendwo in der Natur oder auf Städtetrip, zeigt auch eine Umfrage der Österreich Werbung.

Klingt nach einem grandiosen Reisesommer, doch es gib noch ein großes Fragezeichen. Bei vielen Urlaubshungrigen klafft eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Schuld ist die Teuerungswelle, die in immer mehr Haushalten zu Ebbe im Reisebudget führt.

„Bei der Urlaubsplanung ist die Inflation bereits das wichtigste Thema“, zitiert Lisa Weddig, Chefin der Österreich Werbung, aus einer aktuellen Umfrage, für die Deutsche, Niederländer, Tschechen und Schweizer befragt wurden. „Corona folgt erst an dritter Stelle, nach dem Krieg in der Ukraine.“