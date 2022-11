Lokaleröffnung: Surf & Turf auf der Linken Wienzeile

Während der Hummer in Amerika auch in Billig-Restaurants auf Pappteller serviert wird und als „Fun Food“ gilt, bleibt er in Europa ein Luxus-Symbol.

Der Grund liegt auf der Hand: Er ist schwer zu bekommen. Ungefähr die Hälfte des jährlichen Fangs in den USA stammt aus Maine. Der Hummer mit fünf Beinpaaren und zwei großen Scheren fühlt sich eben am wohlsten in den kalten Gewässern vor der Atlantikküste. Aber nicht nur.

„Wir bekommen den Hummer aus Norwegen und Holland“, sagt Catey Choo. Und auch all die anderen Meeresfrüchte – Königskrabbe oder die Tigergarnele – bestellen sie dort für das neue Lokal „M1ne“ auf der Linken Wienzeile Nummer 42.