Früher Start in die Eissaison mit steigenden Preisen

Sein Bruder Michele hat den Laden des Vaters in Kaisermühlen übernommen. Bei „Trento“, das es seit den 70er-Jahren gibt, seien die Preise niedriger als in der Stadt. Aber auch hier müsse man mit Teuerungen rechnen.

Insgesamt wird das Angebot gesünder: weniger Zucker, Bio-Milch oder gar keine Milch. Viele Eissalons bieten vegane Sorten an – etwa die Veganista-Schwestern, die einige ihrer Filialen (etwa in der Neustiftgasse) bereits geöffnet haben. Die Millennials und die Generation Z seien auf „gesundes Eis“ aus, so der Tenor.

Schlecht läuft das Geschäft mit dem Eis nicht. In Wien gibt es derzeit 98 Eissalons. Vor zehn Jahren waren es 95. Die Anzahl bleibt also stabil, heißt es aus der Wirtschaftskammer.