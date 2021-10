Bereits sechs Bezirke müssen wieder Ausreise kontrollieren

Speziell in Niederösterreich rätselt man, wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte. Im Bezirk Melk mit 40 Gemeinden hielt sich auch am Donnerstag bei der Sieben-Tages-Inzidenz beharrlich der österreichische Spitzenwert von mehr als 1.000 pro 100.000 Einwohnern. Und auch bei den Nachbarn in Scheibbs legte der wenig erfreuliche Wert weiter auf 777,3 zu. Lilienfeld und Amstetten stiegen ebenfalls erneut. In Amstetten wiederum ist am Donnerstag mit 205 Fällen ein neuer Rekordwert angefallen, berichtete Bezirkshauptfrau Martina Geresdorfer. Damit sei die Sieben-Tages-Inzidenz auf 502,6 gestiegen, was die Verordnung zur Ausreisekontrolle ab Mitternacht notwendig machte.

In Raum Melk und Scheibbs kontrolliert die Polizei bereits seit dem Wochenende – stichprobenartig. In Melk wurden seit Samstag rund 5.000 Fahrzeuge aufgehalten und 168 Lenker zurückgewiesen, in Scheibbs waren es 2.408 Autos mit 22 Ausreiseverweigerungen.

In den betroffenen Bezirken stehen Behörden und Betroffene vor der Frage, wie es zu den hohen Infektionszahlen kommen konnte. Die seien jedenfalls nicht großen Clustern geschuldet, wie man sie vom Beginn der Pandemie kannte, heißt es aus dem Büro von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Mehrere Faktoren

Es seien mehrere Faktoren des gesellschaftlichen Lebens, die das Geschehen bestimmen würden. Infektionen in Firmen, in Schulen, bei privaten Zusammenkünften oder auch im Rahmen einer Kartenrunde tauchen bei der Analyse des Bezirks Melk auf.