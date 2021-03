Bedroht die Energiewende die heimische Tierwelt?

Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss die Windenergie drei Mal so viel Strom liefern wie derzeit, der Anteil an Energie aus Sonnenstrom verzehnfacht werden. Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen bedroht jedoch die heimische Flora und Fauna. Was ist die Lösung für diesen Konflikt?

Die Quelle als Problem

Wasserkraft genießt in Österreich einen besonders guten Ruf, sie gilt als klimaneutral, sauber und unabhängig. 5.200 Wasserkraftwerke gibt es bereits insgesamt, 60,2 Prozent unseres Strombedarfs werden damit produziert.