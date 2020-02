Barrierefreie Gebäude: Wien reizt Frist bis 2042 aus

In den Kindergarten, in die Schule, in die Bücherei oder ins Amt zu gehen – für viele ist das vielleicht eine mühsame, aber eine machbare Angelegenheit. Aber nicht für jeden. Denn für Menschen mit Behinderung sind diese Gebäude mitunter nur schwer zugänglich: Mehr als 1.000 öffentliche Gebäude in Wien sind nicht barrierefrei.

Das österreichische Bundesgesetz sagt, dass Geschäfte und Gebäude der Bundesverwaltung seit 2016 barrierefrei sein müssen. Die Länder machen aber ihre eigenen Regeln. In Wien wurde die Frist erst auf 2042 gelegt: Also 26 Jahre später als im Bundesgesetz.