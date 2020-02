50 Prozent nicht barrierefrei: Wenn der halbe Alltag fehlt

Weit unter dem Durchschnitt liegt laut der Studie die Stadt Salzburg, nur 40 Prozent der Geschäfte in der Einkaufsstraße sind barrierefrei. "Viele der Geschäfte haben auch im Inneren Stufen, das war in den anderen Städten seltener", so Angelika Parfuss vom ÖZIV. Außerdem seien die vielen unter Denkmalschutz stehenden Altbauten ein weiteres Hindernis zum Umbau.

Für Claus-Peter Laisacher vom Behindertensportverband Salzburg ist die geringe Barrierefreiheit in Salzburg ein Problem. "Es wird immer nur geredet und gemacht wird nie was", schildert Laisacher die Lage. Sieht man sich die Zahlen aus den Vorjahren an, bestätigt sich das: 2017 waren 39,2 Prozent der Salzburger Geschäfte barrierefrei, zwei Jahre später sind es 40 Prozent. Auch in den übrigen Städten steigen die Zahlen nur minimal an.