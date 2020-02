Die neue U4-Station Pilgramgasse: Eine steile Rampe und wenig Info

In Fahrtrichtung Heiligenstadt gibt es seitdem nur einen Treppenturm, in Richtung Hütteldorf haben die Wiener Linien beim Ausgang eine Rampe errichtet, damit Menschen im Rollstuhl, mit Gehbehinderung oder mit Kinderwägen dort während der sieben Jahren zumindest in Fahrtrichtung Hütteldorf aussteigen können. Einen Lift auf beiden Seiten wird es erst in sieben Jahren wieder geben, wenn auch die U2 an der Station in Betrieb geht.