Kein Aufzug: Wiener Linien droht Klage

Das neue Linienkreuz

Die Station Pilgramgasse wird zum U-Bahn-Knoten ausgebaut: Ab 2027 halten hier die U4 und die verlängerte U2

Umbau der Pilgramgasse

Weil dafür die Bahnsteige abgetragen werden mussten, war die Station zuletzt für ein Jahr gesperrt. Seit Ende Jänner halten die Züge wieder

Sperre in Kagran

Die Wiener Linien modernisieren in diesem Jahr zehn Aufzüge in sechs Haltestellen der U1 und der U4. Derzeit wird der Lift in der U1-Station Kagran saniert. Menschen, die eingeschränkt mobil sind, können am Kagraner Platz aussteigen und mit dem 22A weiter bis Kagran zu fahren

Sperre am Schwedenplatz

Ab Montag ist auch der U4-Zugang am Schwedenplatz an der Reihe. Um die U4 barrierefrei zu erreichen, kann man etwa am Karlsplatz in die U1 umsteigen

Karlsplatz-Sperre zu Ende

Die gute Nachricht: Nach sieben Wochen ist die Sperre des Lifts zur U4-Station am Karlsplatz voraussichtlich ab Montag beendet

Die nächste U4-Sperre

In der Karwoche wird die grüne Linie – wie auch schon im Sommer 2019 – zwischen Karlsplatz und Längenfeldgasse gesperrt. Der Grund für die erneute Sperre: Die Wiener Linien müssen zwei Weichen rund um die neue Station Pilgramgasse verlegen