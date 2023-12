Spätestens seit der tödlichen Attacke eines Bären auf einen Jogger im vergangenen Frühjahr im Trentino ist man auch in Österreich sensibilisiert, was die Gefährlichkeit der Raubtiere anbelangt. "Bären töten nicht, sie fressen ihre Opfer lebendig. Dabei beginnen sie mit den Organen im Bauchraum", machen Jäger in Sozialen Medien darauf aufmerksam, welche Qualen die Opfer eines Angriffes erleiden.

