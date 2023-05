Bär konnte nach Schafriss Ende April in Tirol nachgewiesen werden

Im Tiroler Unterland ist zumindest Ende April ein Bär umgegangen. Bei einem toten Schaf, das am 24. April in der Wildschönau (Bezirk Kufstein) auf einer Heimweide gefunden worden war, wurde nämlich die DNA des Raubtiers nachgewiesen, teilte das Land am Freitag mit. Dies habe die Analyse der Tupferproben ergeben. Seit diesem Zeitpunkt seien aber keine weiteren Risse, Sichtungen oder andere Hinweise auf einen Bären gemeldet worden, wurde betont.

Es gebe derzeit keinen Anlass von einer erhöhten Gefahr durch Bären auszugehen, hieß es weiters. Alle Bären, die in Tirol bisher festgestellt worden waren, hätten ein scheues Verhalten an den Tag gelegt. Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, sei zudem äußerst gering. Die Verantwortlichen appellierten jedoch an die Bevölkerung, etwaige Bären-Sichtungen entweder über ein "Sichtungsformular" auf der Homepage des Landes oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Wichtig für die danach erfolgende, fachliche Beurteilung seien insbesondere Bilder.