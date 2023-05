Salzburg meldet mehrere Sichtungen von Bären

Nachdem in Kärnten und in Saalbach zuletzt Bären und Spuren des Raubtieres entdeckt worden sind, hat das Land Salzburg am Dienstag weitere Sichtungen bekannt gegeben. Obwohl die Vorfälle bereits einige Tage zurück liegen, seien die Sichtungen erst jetzt gemeldet worden.

Eine Polizeistreife soll das Exemplar eines Bären vergangene Woche, am 10. Mai, im Gemeindegebiet von Grödig in der Nähe einer Recyclingstelle gesehen haben. Der Bär könnte dort nach Nahrungsresten gesucht haben, so die Vermutung der Verantwortlichen des Landes. Einige Tage zuvor soll ein Bär bei Unken im Bezirk Zell am See in eine Fotofalle im Wald getappt sein.

Suche nach Spuren

Die zweite Sichtung in Salzburg habe es in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai im Gemeindegebiet von Großgmain in der Nähe des Unterbergs gegeben. Eine Suche nach Bärenspuren durch die Jägerschaft ist laut dem Land Salzburg bisher ergebnislos verlaufen.