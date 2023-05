Autobahnüberführung für Bären in Kärnten erhält Videoüberwachung

Doch seit der Rückkehr von Wolf und auch Bär in Kärnten, ist die Aufmerksamkeit wieder erhöht. Gerade Bären, die seit gut drei Wochen aus dem Winterschlaf erwacht sind, sorgen im Süden des Landes aktuell in Schlagzeilen. Wie zuletzt in Hermagor, wo ein Bär innerhalb von zwei Wochen, zwei Mal die Bienenstöcke eines Imkers geplündert hat.

