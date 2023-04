Wie wahrscheinlich es ist, 2023 von Wolf und Bär attackiert zu werden

Italien: Im Juni 2020 wurde ein zutraulicher Wolf in der Ortschaft Otranto (Apulien) beobachtet. Er soll versucht haben, eine Sechsjährige zu beißen und er verwundete einen Jogger. Das Tier wurde gefangen. Bei der Untersuchung zeigte sich, dass das Tier davor in Gefangenschaft gelebt hatte, worauf man die Zutraulichkeit zurückführte.

Kosovo: Im Juli 2019 gab es Medienberichte über Wolfattacken in der Region Hani i Elezit im Süden des Kosovo. Demnach musste eine Fünfjährige mit Bisswunden im Spital behandelt werden. Einige Wochen später wehrten zwei Kinder erfolgreich einen Angriff ab.

Polen: Im Juni 2018 wurden drei Personen von einem Wolf gebissen. Der Vorfall ereignete sich in Wetlina im Südosten des Landes. Betroffen waren eine erwachsene Person sowie zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren. Es gab zwei Attacken, danach wurde das Tier erlegt. Der Wolf war nicht tollwütig, aber wie sich zeigte, hatte er schon in der Vergangenheit die Scheu vor Menschen abgelegt. Ebenfalls in Polen gab es im August 2018 Berichte von einem Wolf, der eine Person im Naherholungsgebiet Notecka Wald gebissen hat. Die Attacke ereignete sich beim Girllen. Das Tier hatte die Örtlichkeit seit März frequentiert und war von den Dorfbewohnern gefüttert worden. Der Wolf wurde erschossen. Er war nicht krank.

Nord Mazedonien: Im Jänner 2016 traf ein 58-Jähriger in seinem Schafstall auf einen Wolf. Er packte das Tier beim Schwanz, woraufhin der Wolf angriff. Gemeinsam mit seiner Frau tötet er das Tier mit einer Axt. Der Mann wurde im Spital behandelt.

Kroatien: Im März 2009 wurde ein 67-Jähriger in seinem Hof im Nordosten des Landes attackiert. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen an Armen, Händen, Beinen und im Gesicht. Der Wolf wurde von einem Polizisten erschossen, den er am selben Tag attackierte. Das Tier hatte Tollwut.