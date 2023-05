Naturfilmer wurde fast von Bär getötet - und hegt dennoch keinen Groll

Und solange man mit dem Bär nicht in eine Konfliktsituation gerät, so Kieling, also zum Beispiel "ähnliche Nahrungsgrundlagen beansprucht", passiere auch nichts. Denn "im Normalfall sind Bären auch scheu".

"Bin in seinen Lebensraum eingedrungen"

"Wenn ich an Feuerwehrleute oder Polizisten denke, dann würde ich sagen, dass diese Personen viel größeren Gefahren ausgesetzt sind", so der Deutsche, der in 32 Jahren professioneller Tierdokumentation erst fünf Unfälle mit verschiedenen Tierarten hatte. "Darum spreche ich für den Bären, denn er kann nichts dafür. Ich bin in seinen Lebensraum eingedrungen", sagt der 63-Jährige abschließend.