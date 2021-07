Auslaufmodell: Das Verschwinden der Teststraßen

Möglicherweise werden sie im Herbst vor der Stadthalle aufgestellt. In der Halle D, wo derzeit eine der zehn städtischen Teststraßen aufgebaut ist, findet am 18. September erstmals nach der Corona-Pause ein Konzert statt – und zwar von der Band „Böhse Onkelz“. Bis dahin soll die Teststraße jedenfalls bestehen bleiben, sagt der Sprecher. Eine Option für die Zeit danach sei, in andere Räumlichkeiten der Stadthalle auszuweichen – oder eben in Gurgelboxen auf den Vorplatz.