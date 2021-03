Ausgebucht: Wie Campen in Corona-Zeiten boomt

400 Stellplätze stehen dort zur Verfügung. „In der Hauptreisezeit von 15. Juni bis 20. August sind wir schon ziemlich ausgebucht.“ Unter den Urlaubern Österreicher, Deutsche aber auch Holländer. Nur die Vorsaison sei noch nicht so beliebt, so Zaiser.

Urlaub mit Distanz

Ähnlich die Situation auch am Campingplatz „Mondseeland“ in OÖ. Dennoch ist Eigentümerin Herta Wiedlroither vom Optimismus der Menschen überrascht: „Wir haben schon ganz viele Buchungen für Ostern. Da sind wir vorsichtig, ob das was wird.“ Einer Sache ist sie sich sicher: Der Boom des vergangenen Jahres wird anhalten.