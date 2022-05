Aufreger: Die erfundenen "Gebühren" der Fahrschulen

Das Verkehrsministerium (heute Klimaschutzministerium) sieht so eine Vorgehensweise mit versteckten Gebühren nicht als korrekt an. In einem behördeninternen Schreiben an alle Landeshauptmänner, das dem KURIER vorliegt, heißt es: "Der Fahrschultarif ist (...) von außen lesbar neben oder in der Nähe der Eingangstür anzubringen, wobei in den Preis alle Zuschläge einzubeziehen sind."

Der dort veröffentlichte "Inklusivpreis" müsse laut Kraftfahrgesetz "der vollständige Preis sein, den ein Fahrschüler zu zahlen hat."Unter dem Betreff "Überwachung der Fahrschulen" werden die Fahrschulinspektoren aufgerufen, die Preisauszeichnung der Fahrschulen genau zu kontrollieren, immerhin wäre eine Zuwiderhandlung ein Gesetzesbruch.

Strafrechtlich relevant?

Das Schreiben stammt allerdings aus dem Jahr 1990 und dürfte in Vergessenheit geraten sein. Nichtsdestotrotz sind die entsprechenden Regelungen bis heute in Kraft. Theoretisch könnte ein bewusstes Täuschen der Fahrschüler auch strafrechtliche Folgen haben.

Das Argument, dass die Fahrschulen mehr Aufwand haben, ist umstritten. Jene, die keine Gebühren einheben, betonen, dass es keinen Mehraufwand in den vergangenen fünfzehn Jahren gegeben hat. Abgesehen davon ändert es nichts daran, dass dies entsprechend kundgetan werden muss.