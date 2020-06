Führerscheinskandal weitet sich aus

Irgendetwas stinkt hier gewaltig", dachte sich die Mehrheit der Fahrschulbesitzer in Wien schon seit Monaten. "Bei uns fallen die Prüflinge mehrfach durch und dann gehen sie zu drei speziellen Fahrschulen und dort schaffen sie es plötzlich immer beim ersten Mal", berichtet einer. Die Namen der drei Unternehmen sind dem KURIER jedenfalls bekannt, darunter ist auch ein sehr bekannter.

Nun ist eine der immer wieder genannten Fahrschulen durch einen Zufall aufgeflogen. Wie berichtet, hatte jene Frau, die eine Prüfung in der Fahrschule beaufsichtigt hat, Alarm geschlagen. In dem Unternehmen in Wien-Ottakring, das vor allem in der Migranten-Community sehr beliebt ist, hatte sich bei drei Prüflingen der Mauscursor offenbar von alleine bewegt. Sofort wurden die Computer von der Kripo beschlagnahmt.

"Wir ermitteln derzeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft wegen Datenfälschung", berichtet Adina Mircioane, Sprecherin der Wiener Polizei. Eine Analyse der Prüfungscomputer könnte aber einige Wochen dauern.