Auf Kaltfront und Gewitter folgt am Wochenende Sonnenschein

Das erste Ferienwochenende bringt viel Sonne und hohe Temperaturen mit sich. Zuerst kommt es jedoch noch zu einer Kaltfront, die am Freitag aus dem Westen kommend über den Alpenraum hinwegzieht.

"Heute kann es noch zu kräftigen Gewittern kommen", kündigt Martin Templin, Meteorologe der Ubimet, an. Von den Kitzbüheler Alpen bis in die Obersteiermark sowie im Waldviertel kann es lokal zu Starkregen kommen, auch Hagel und Sturmböen sind möglich. Weiter im Osten ist kräftiger Westwind zu erwarten. "Bis in die erste Nachthälfte sollten die Gewitter jedoch abklingen", so der Experte.

Hochsommer am Wochenende

Dafür wird es am Samstag umso schöner: Es bleibt überall trocken, die Temperaturen liegen zwischen 24 und 31 Grad, wobei die Höchstwerte im Süden zu erwarten sind. Am Sonntag wird es noch wärmer: Die Temperaturen klettern auf bis zu 33 Grad, allerdings kann es in den Alpen zu Hitzegewittern kommen.

Anfang der kommenden Woche bleibt es heiß, am Mittwoch kühlt es dann in ganz Österreich merklich ab. "Mit der großen Hitze ist es dann vorerst vorbei, aber die Temperaturen bleiben angenehm sommerlich", sagt Templin.