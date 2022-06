Familie aus Kärntner Katastrophengebiet gerettet: "Unser Lebenswerk ist zerstört"

Was mit "all dem" gemeint ist, wird bei einem Rundgang mit dem 66-Jährigen wenig später um sein Haus ersichtlich. Der Vorraum mit den orangen Plastikblumen, die sich mit letzter Kraft um einen Luster an der Decke ranken, ist 1,40 Meter hoch mit Schlamm verlegt. Die einstige Gaststube direkt daneben ist braun gefüllt mit Schlamm. Die Inneneinrichtung lässt sich maximal erahnen. "So schaut alles andere im Haus auch aus", sagt Zlattinger.

Wie geht es weiter?

Als das Wasser gekommen sei, in der Nacht auf Mittwoch, hat die Familie Zlattinger im ersten Stock geschlafen. "Das hat uns wahrscheinlich das Leben gerettet", sagt Rudi Zlattinger. "Wir sind dann raus und dann ist das Wasser sintflutartig gekommen. Wir hatten schon zwei, drei Mal Hochwasser. Aber so schlimm wars noch nie. Man muss damit leben. Leider." Und dann, mit Tränen in den Augen: "Unser Lebenswerk hat es fast zunichte gemacht. Alles war hergerichtet, wir wollten es uns in der Pension nun gut gehen lassen. Ich weiß selber nicht, ob wir das noch zustande bringen werden." Ja, seit Mittwochnacht ist hier wir nichts mehr wie früher.