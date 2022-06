Unwetter in Kärnten: Teile des Zivilschutzalarms fallen am Freitag

Black Hawk unter Strom

Fünf Hubschrauber des Innenministeriums und des Bundesheeres standen dabei im Dauerneinsatz. Ebenso wie drei Kompanien des Heeres, und hier vor allem die Pioniere aus Villach. Bereits am Mittwoch, am Tag der Katastrophe, waren 455 Helfer mit 80 Fahrzeugen im Dauereinsatz. In den frühen Morgenstunden trafen am Donnerstag 80 Mann des Katastrophenzuges Völkermarkt mit rund 25 Feuerwehrfarhzeugen beim Einsatzstab in Treffen ein. Gegen 9.00 Uhr landete dann der Black Hawk Hubschrauber des Bundesheeres. Er brachte zunächst Mitarbeiter des Energieversorges Kelag in die von der Außenwelt abgeschotteten Gebiete. Später wurden schwere Strommasten nachtransportiert.

Kaiser: Situation ist "dramatisch"

Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser war vor Ort.