Für 34.000 Schüler beginnen im Burgenland die Ferien

Schulglocke ertönt letztes Mal

Zum letzten Mal ertönt der Schulgong in der Handelsschule (HAS) Jennersdorf: Die letzte HAS-Klasse wird morgen die Schule verlassen. Es habe zu wenige Anmeldungen gegeben, der Standort sei seit Jahren in Schwebe gewesen, so der Bildungsdirektort.

Standortschließungen gibt es laut Bildungsdirektion im neuen Schuljahr keine.

Neuer Bildungscampus für Frankenau-Unterpullendorf

In der zweisprachigen Gemeinde Frankenau-Unterpullendorf (Frakanava-Dolnja Pulja) wurde dieser Tage sogar ein neuer Bildungscampus eröffnet: Neben dem Kindergarten beherbergt die Einrichtung in Kleinmutschen auch die Volksschule, in der Kroatisch gelehrt wird. Die Schule wird ab Herbst zweiklassig geführt. Geboten werden an dem Bildungscampus auch eine Werk- und eine große Turnhale. „Die Schüler aller vier Ortsteile werden jetzt an einem gemeinsamen Standort unterrichtet“, sagt Bürgermeisterin Angelika Mileder (ÖVP).