Der Konzern des Landes als sozialer Wohltäter

Der Fonds soll ab September Bedürftige unterstützen, denen die hohen Energiepreise über den Kopf wachsen. Insgesamt soll der Fonds mit rund 15 Millionen Euro dotiert sein. Im März wurden zwei andere Quellen genannt – eine Abgabe der ob der Krise gut verdienenden Energieerzeuger (z. B. Burgenland Energie) und eine Bündelung bestehender Sozialleistungen, vom Heizkostenzuschuss bis zum Semesterticket.

Dass die Landesholding die Sonderdividende ausschütten könne, sei auf deren „solide finanzielle Basis“ zurückzuführen, sagte Rucker am Mittwoch an der Seite Doskozils bei der Vorstellung der aktuellen Bilanzzahlen. Die Holding mit rund 4.800 Mitarbeitern hat eine Bilanzsumme von 2,53 Milliarden Euro, der Außenumsatz der aus 73 Gesellschaften bestehenden Gruppe betrug im Vorjahr 712 Millionen Euro, den größten Brocken stemmte die Burgenland Energie, in der das Land eine knappe Mehrheit hält. Besonders stolz ist Rucker, dass die Nettoverschuldung mit 1,25 Milliarden Euro nur um 50 Millionen Euro über dem Wert von 2016 liege – obwohl seither rund eine Milliarde investiert worden sei. Apropos Investitionen: 200 Millionen Euro für den Neubau des Krankenhauses Oberwart komme nicht über die Holding, sondern diese Summe habe „das Land zugesagt“.