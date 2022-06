Kinder müssen im Burgenland nicht mehr in die Ferien

Die ÖVP wird eine dringliche Anfrage an Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) richten, in der es um die Vergabe der Flugrettung an Martin anstatt an den ÖAMTC geht. Klubobmann Markus Ulram kritisierte, das Unternehmen von Roy Knaus sei 2021 offenbar in wirtschaftliche Probleme geraten. Ulram will von Doskozil deshalb Details zum Ausschreibungsverfahren.

Die SPÖ wiederum will sich in einem Dringlichkeitsantrag mit der Anfechtung des Jagdgesetzes vor dem Verfassungsgerichtshof befassen. Die Rechnung des Anwalts hierfür war laut SPÖ nämlich an den Jagdverband und nicht an die Auftraggeber, ÖVP und FPÖ, gegangen. ÖVP-Klubobmann Ulram äußerte diesbezüglich „formalrechtliche“ Bedenken, zumal die SPÖ damit einen Antrag an Personen richte, die nicht in der Regierung, sondern in der Opposition seien. Die Volkspartei werde die Rechnung bezahlen, erhalten habe man sie bis dato aber noch nicht.

Die Grünen stellen eine dringliche Anfrage zum Thema Bodenschutz.

Und auf Antrag der FPÖ wird von den Abgeordneten in einer aktuellen Stunde das Wohnen diskutiert.