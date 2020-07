Auch andere Orte am See testen ihre Praktikanten

Wie reagiert das nahe gelegene Bundesland Salzburg auf den Cluster?

Bereits am Montag hat das Land beschlossen, dass in den Gemeinden auf seiner Seeseite – St. Gilgen und Strobl – alle Tourismusmitarbeiter wieder verpflichtend eine Maske tragen müssen. In beiden Orten konnten sich Praktikanten am Dienstag freiwillig testen lassen. Das Ergebnis der 33 Abstriche wird für Mittwoch erwartet.

Welche Maßnahmen gelten derzeit in St. Wolfgang selbst?

Bereits mit dem Ausbruch des Clusters „Pfingstkirche Gemeinde Gottes“ hat das Land OÖ die Maßnahmen im eigenen Land verschärft. Nach wie vor gilt in Gastronomiebetrieben, Supermärkten und in öffentlichen Gebäuden somit die Maskenpflicht. Zusätzlich wurde die Sperrstunde der Lokale in St. Wolfgang auf 23 Uhr vorverlegt.