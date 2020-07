St. Wolfgang: Irrtümlich weltberühmt geworden

Der alles bestimmende Fremdenverkehr in St. Wolfgang setzte vor gut 500 Jahren ein, als der Ort zu einer der wichtigsten Pilgerstätten Europas wurde, wozu wohl der berühmte Pacheraltar der gotischen Kirche beitrug. Bis zu 100.000 Wallfahrer strömten damals pro Jahr in die kleine Gemeinde am Wolfgangsee. Benannt ist sie nach dem heiligen Wolfgang (924–994), der als Bischof in Regensburg lebte und von dort im Zuge eines Bürgerkriegs ins Salzkammergut flüchtete.

Die nächste große Reisewelle setzte ein, als Kaiser Franz Joseph und seine „Sisi“ am 12. Juli 1893 in St. Gilgen Station machten. Das Ehepaar kam auch später immer wieder von seinem Sommersitz im nahen Bad Ischl an den Wolfgangsee. Bald siedelten sich im Schlepptau des Kaisers Adelige, Großbürger, Industrielle und Künstler an, meist auf Seegrundstücken, in den Gemeinden St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen.