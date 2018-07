„Die Wachau ist meine zweite Heimat“

Werdegang

Am 9. Juni 1927 wird Waltraut Haas in Wien geboren. Sie wächst im Schlosskomplex von Schloss Schönbrunn auf, wo ihre Mutter ein Restaurant betreibt. Waltraut Haas macht eine Schneiderlehre, nebenbei nimmt sie Schauspielunterricht und studiert Musik am Konservatorium in Wien. Mit 17 Jahren gibt sie ihr Bühnendebüt am Stadttheater in Linz. Ihre erste Filmrolle ist die des Mariandl in dem Nachkriegsfilm „Der Hofrat Geiger“. An der Seite von Paul Hörbiger und Hans Moser gelingt ihr damit der Durchbruch. Der Film macht sie und die Wachau berühmt. Ihr Filmpartner Hans Moser wird ein Freund fürs Leben. Es folgen Klassiker wie „Hallo Dienstmann“ oder „Das weiße Rössl“.



Bis in die 1960er-Jahre dreht Haas mehr als 70 Filme, sie spielt aber auch immer wieder am Theater. Ihre Lieblingsrolle der „Rössl-Wirtin“ spielt sie auf den Bühnen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz mehr als 600-mal. In vielen Produktionen ist sie an der Seite ihres Mannes Erwin Strahl zu sehen, den sie 1966 heiratet. 1968 wird ihr Sohn Marcus geboren. Er folgt der Tradition seiner Eltern und wird Schauspieler, Regisseur und Intendant. 2017, zu Waltraut Haas’ 90. Geburtstag, erscheint ihr bislang letzter Kinofilm „Das kleine Vergnügen“. Außerdem hat sie zwei Märchenbücher verfasst und mehrere Platten und CDs veröffentlicht.



2018 steht sie bei den Wachau-Festspielen im Stück „Geschichten aus dem Wienerwald“ auf der Bühne. Wenn man die 91-Jährige fragt, ob sie denn ans Aufhören denke, antwortet sie: „Nein, so lange es mir gut geht und die Leute mich lieben, will ich weiterspielen.“ Am 17. August erscheint Waltraut Haas Biografie „Jetzt sag ich’s“.