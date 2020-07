Salzburger Festspiele: Eine Stadt als Bühne

Der war in seiner Geburtsstadt bereits 1933 in der erwähnten „Faust“-Inszenierung zum ersten Mal aufgetreten, 1956 wurde er künstlerischer Leiter der Festspiele. Von da an drehte sich alles um Karajan, der die Festspiele wie ein Despot führte, dabei aber das künstlerische Niveau in ungeahnte Höhen brachte.

Doch Karajans Genie hatte seinen Preis. Es gab Machtkämpfe, Intrigen und Skandale. Der schwerwiegendste ereignete sich im Jahr 1983, als der Maestro für die von ihm gegründeten Osterfestspiele den vakanten Platz einer Soloklarinettistin mit einer bestimmten Künstlerin besetzen wollte. Die Berliner Philharmoniker waren dagegen, worauf Karajan im Jahr darauf wieder die Wiener Philharmoniker nach Salzburg holte. Fünf Jahre später kündigte er – nachdem er in Salzburg 337 Vorstellungen dirigiert hatte – als künstlerischer Leiter. Eine Ära war zu Ende gegangen, er starb ein Jahr später.