Salzburg: Jedermann ausverkauft, "Restrisiko wird bleiben"

Nervös machen den Kaufmännischen Direktor der Salzburger Festspiele die steigenden Coronainfektionszahlen im Land offenbar nicht. "Wir sind natürlich bis zum 30. August angespannt", sagt Lukas Crepaz. Dann, am Ende des auf 30 Tage verkürzten Festivals, wird sich zeigen, wie erfolgreich das Präventionskonzept war. "Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Ein Restrisiko wird übrigbleiben."

Mit dem Kartenverkauf zeigt sich Crepaz zufrieden. Von den insgesamt 76.000 aufgelegten Karten sind derzeit noch 10.000 im freien Verkauf erhältlich. Der "Jedermann" ist bereits ausverkauft. Die Festspiele hätten alles daran gesetzt, so Crepaz, dass viele Interessierte die Veranstaltungen sehen können, auch wenn sie keine Karten haben. Als Beispiele führte er 30 Fernsehproduktionen von ORF, Arte, 3Sat und dem Bayerischen Rundfunk an, ein Streamingangebot auf der Arte-Homepage, eine Übertragung beim Wien-Filmfestival und im Dom von Innsbruck, weiters die Siemens-Festspielnächte am Kapitelplatz in Salzburg und ein Public Viewing an drei Wochenenden auf der Pernerinsel in Hallein.

Präventionskonzept

In wochenlanger Arbeit haben die Festspiele unter der Verantwortung von Crepaz und unter Einbeziehung eines medizinischen Expertenbeirates das 41 Seiten umfassende Corona-Präventionskonzept für Künstler, Mitarbeiter und Besucher erstellt. Es wird kontinuierlich mit der Gesundheitsbehörde und der Landessanitätsdirektion evaluiert. Die Vorschriften beinhalten einen Verhaltenskodex und gehen weit über die bestehenden Corona-Verordnungen der Bundesregierung hinaus, wie Crepaz im APA-Gespräch betont.

Als Beispiel nennt Crepaz den Verzicht auf Pausen und Gastronomie in den Veranstaltungsstätten. Für Mitarbeiter gilt eine Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutzmasken auf allen Wegen in den Festspielhäusern. Ausgenommen hiervon sind nur die Künstler auf der Bühne. Auch für Zuseher gilt eine generelle Maskenpflicht mit Ausnahme auf den Sitzplätzen während der Vorstellung.

Rechtzeitig kommen

"Wir empfehlen den Besuchern, allerspätestens 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn da zu sein. Häuser und Säle öffnen gleichzeitig 30 Minuten, bei schlechtem Wetter 45 Minuten vor Beginn." Mithilfe eines Leitsystems werden die Zuseher zu den Plätzen geführt. Schilder über den jeweiligen Eingangstüren zeigen dem Kartenbesitzer, welcher Eingang für seinen Sitzplatz vorgesehen ist. Crepaz ist zuversichtlich, dass die Besucher geordnet ihre Plätze finden und den Mindestabstand von einem Meter einhalten können.

Von dem Virus wurden die Salzburger Festspiele im Vorfeld des am 1. August beginnenden 100-Jahr-Jubiläums außer einem einzigen Fall einer leicht erkrankten Mitarbeiterin bisher verschont. Crepaz: "Da haben wir gesehen, unser Konzept hat gegriffen." Es werde auch regelmäßig nachgeschärft.

Das Festspiel-Pressebüro übersiedelte am Dienstag vom Mönchsberg in das Universitätsgebäude beim Furtwänglerpark. Der Zuweg zum Pressebüro erfolgt für die Journalisten normalerweise über einen kleinen Lift. Dieser entspricht in Corona-Zeiten allerdings nicht dem aktuellen Presseandrang und den Bestimmungen des strengen Präventionskonzeptes.

Chor im Off

Der Wiener Staatsopernchor wird während der zwei heuer angesetzten Opern, Richard Strauss' "Elektra" und Mozarts "Cosi fan tutte", "aus dem Off singen", sagt Crepaz. Damit soll ein potenzielles Ansteckungsrisiko aufgrund vermehrten Ausströmens von Aerosolen beim Singen auf der Bühne, wo die Sänger den Sicherheitsabstand unterschreiten müssen, vermieden werden.

Auch die Steuerungen der Belüftungs- und Klimaanlagen in den Festspielhäusern wurden optimiert. "Die Anlage im Haus für Mozart hat ein Zwei-Filter-System. Das entspricht beinahe einem klinischen Standard", erläutert Crepaz. Die Frischluftmenge im Großen Festspielhaus beträgt wegen der reduzierten Kapazität an Zusehern 90 Kubikmeter pro Person und Stunde, bisher waren es 37 Kubikmeter. Der Luftaustausch erfolgt fünfeinhalb Mal in der Stunde.