100 Jahre Salzburger Festspiele: Die Kulissen – und ihre Rückseiten

Auf all das und viel mehr stößt man in der zum Schaudepot umgestalteten, vom Logo dominierten Max-Gandolph-Bibliothek: Margarethe Lasinger, die Leiterin des Festspielarchivs, zeigt 100 sprechende Objekte. Sie tat es Peter Greenaway gleich: 1992 hatte der Filmemacher auf Einladung der Akademie der bildenden Künste in Wien „100 Objects To Represent The World“ in Szene gesetzt.

Von 1920 bis inklusive 2020 müssten es an sich 101 Gegenstände sein. Aber 1924 gab es aus Geldmangel keine Festspiele: Die Glasvitrine bleibt leer. Ein Telegramm von Arturo Toscanini steht für das Jahr 1938: Er wundere sich, dass man „die Endgültigkeit meiner Entscheidung“ (aufgrund der NS-Machthaber in Österreich abzusagen) nicht verstanden hätte. Und für das Jahr 1944 – aufgrund des Zweiten Weltkriegs gab es bloß die Generalprobe der Richard-Strauss-Oper „Die Liebe der Danae“ – fand Lasinger eine schöne Metapher: einen schwarzen Stoffballen.

Zu sehen sind weiters das „Jedermann“-Regiebuch von Reinhardt, das bezaubernde, rote Kleid von Anna Netrebko für „La traviata“ und das Fahrrad, mit dem Miriam Fussenegger als Buhlschaft auf die „Jedermann“-Bühne fuhr – der damalige Intendant Sven-Eric Bechtolf schrieb darüber betört sogar ein Gedicht. Auch die Aufregung, die George Tabori 1987 mit seiner Inszenierung von „Das Buch mit sieben Siegeln“ in der Kollegienkirche auslöste, fehlt nicht: Der Klerus übte Zensur und verbot weitere szenische Vorstellungen.