Asylgipfel mit Innenminister, FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl als Vorsitzender

Seit Wochen fordert der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) wegen der steigenden Flüchtlingszahlen einen Asylgipfel. Jetzt ist es ihm endlich gelungen, die Flüchtlingsreferenten aus allen Bundesländern an einen Tisch zu bringen. Zugesagt hat auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

Im Vorfeld hatte es einige Turbulenzen gegeben. Waldhäusl kündigte Minister Nehammer an, keine Asylwerber mehr in niederösterreichische Landesquartiere zu übernehmen, falls es davor keinen Asylgipfel gebe. Im Innenministerium verwies man darauf, dass so einen Gipfel nur die Länder einberufen können. Man würde aber auf jeden Fall daran teilnehmen. Schließlich gelang es Waldhäusl nach unzähligen Telefonaten, dass alle Bundesländern eine Zusage abgeben.

Als letzte die Tiroler Soziallandesrätin Gabi Fischer (Grüne), die grundsätzlich mit der Asylpolitik von FPÖ-Landesrat Waldhäusl nichts anfangen kann. Sie sieht die Bundesländer im Asyl-Thema prinzipiell „sehr gut abgestimmt, Schwierigkeiten gibt es immer nur mit einem Bundesland: Niederösterreich“. Kommen wird sie dennoch.