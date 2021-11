Jetzt gemeinsame EU-Asylpolitik umsetzen

Im Jahr 2015 war die EU mit einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert, als mehr als eine Million Menschen internationalen Schutz beantragten, viele innerhalb weniger Monate. Auch sechs Jahre später ist Migration eine der großen Herausforderungen. Im Interesse sowohl der Menschen Europas als auch jener, die sich auf Migrationsrouten begeben, braucht es jetzt die neue gemeinsame europäische Linie; andernfalls sind Mitgliedsstaaten, Institutionen und Gesellschaften weiter Spaltungstendenzen ausgesetzt und die Lage an den innereuropäischen Grenzen spannt sich an.

Die jüngste Tragödie an der burgenländisch-ungarischen Grenze zeigt, wie wichtig Zusammenarbeit, Außengrenzschutz und Bekämpfung der Schlepperkriminalität sind. Die EU muss die Entwurzelung von Menschen verhindern, Außengrenzen schützen sowie rasche Asylverfahren für jene bieten, die verfolgt werden und eine effektive Rückführung jener ermöglichen, die kein Recht auf Asyl haben. Die EU-Kommission hat – als Kernstück des neuen Pakts zu Migration und Asyl – eine Verordnung über das Management von Asyl und Migration vorgeschlagen. Das war schon vor einem Jahr. Der Vorschlag geht in die richtige Richtung. Seither wurde umfangreich an der Verbesserung des Vorschlags gearbeitet. Die Materie muss so schnell wie möglich dem EU-Parlament zur Verhandlung vorgelegt werden. Der konstruierte Migrationsdruck aus Belarus und die Prognose, dass die Migration aus Afrika ansteige, lassen kommende Herausforderungen erahnen. Das neue System muss flexibel und pragmatisch sein und jeder Mitgliedsstaat wird auf seine Weise beitragen müssen; durch Aufnahme, Hilfe bei Rückführung oder andere Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Migrationspolitik.