Nehammer: Neue Asyl-Schnellverfahren "verlaufen erfolgreich"

Seit Sommer 2020 hat das Innenministerium (BMI) eine Testphase zu beschleunigten Asylverfahren durchgeführt. Vor allem im Burgenland regte sich Widerstand gegen einen Probebetrieb in Eisenstadt. SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil meinte, die Errichtung des Erstaufnahmezentrums sei eine "parteipolitisch motivierte Attacke".

Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt. Abgesehen von Tirol und Vorarlberg wurden die Verfahren in sämtlichen Bundesländern getestet. Die Testphase ist vorbei, Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) meint via Aussendung, sie sei "erfolgreich verlaufen".

Massiv schneller als im Durchschnitt

Die Schnellverfahren wurden mit Februar "in den Regelbetrieb implementiert". In der Testphase habe man konkret 411 "beschleunigte Verfahrensabwicklungen" durchgeführt. 405 Verfahren seien "in weniger als 72 Stunden" negativ entschieden worden. Hier geht es um Entscheidungen in erster Instanz, durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Zum Vergleich: In einem "normalen Verfahren" dauert eine Entscheidung durch das BFA im Schnitt laut Innenministerium 3,9 Monate.

Wie lässt sich dieser Unterschied erklären?

In den Schnellverfahren konzentriert sich das BFA auf Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, die eine "geringe bis aussichtslose Anerkennungswahrscheinlichkeit" haben. Es folgen die erste Einvernahme und der negative BFA-Bescheid innerhalb von 72 Stunden.

Polizei, BFA, Dolmetscher und Schlepperbekämpfer kooperieren dabei "eng". Man klärt, wie eine Person nach Österreich gekommen ist, aus welchem Herkunftsland sie kommt, ob sie bereits strafffällig oder verurteilt wurde, ob Fluchtgründe vorliegen und ob Österreich für den Fall zuständig ist.