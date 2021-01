Trotz Corona: Zuwanderung nach Österreich hat nicht nachgelassen

"All das behindert die Integration"

Klar ist: Integration fällt in Zeiten von Corona besonders schwer. Beschäftigung, klare Tagesstrukturen und Freizeitangebote waren und sind aktuell zwar für viele Menschen in Österreich Mangelware. „Bei Asylwerberinnen und Asylwerbern kommt aber noch ein Extra-Packerl dazu“, sagt Bentajou. Während des ersten Lockdowns fanden weder Einvernahmen noch Gerichtsverfahren statt. Das habe die Abwicklung von Asylverfahren verzögert, für Unsicherheit und Verzweiflung gesorgt.

Wegen mangelnder Sprachkenntnisse und fehlender technischer Geräte sei es für Asylwerber zudem schwierig gewesen, sich über die neuesten Regeln zu informieren und mit Gesundheitsbehörden in Kontakt zu treten, so Bentajou: „All das behindert natürlich die Integration, weil es kaum mehr möglich ist, mit Menschen in Österreich in Kontakt zu treten.“