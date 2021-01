ORF-Moderatorin Melanie Balaskovics übernimmt Caritas-Führung

"Der Abschied vom ORF Burgenland fällt mir nicht leicht“, sagt Melanie Balaskovics. "Besondere Aufgaben wie die Sendungsverantwortung für ‚Licht ins Dunkel‘ waren Anstoß, den Blick in eine neue berufliche Zukunft zu werfen. So ist der Wunsch gereift, vor allem soziale Aspekte ins Zentrum meiner Tätigkeiten zu stellen. Ich freue mich daher sehr auf meine neuen Aufgabenbereiche in der Diözese Eisenstadt und der Caritas Burgenland, wo ich einerseits all meine berufliche Erfahrung aus der Welt der Medien und Kommunikation einbringen kann und mich zum anderen besonders wichtigen sozialen, karitativen und gesellschaftspolitischen Arbeitsfeldern widmen werde. Es hat mir immer große Freude bereitet, mit und für Menschen zu arbeiten. Diese Dimension wird nun durch den wesentlichen Faktor erweitert, für Menschen da zu sein, die unserer Unterstützung bedürfen. Mein Dank gilt daher auch ganz besonders Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, der mich mit den Leitungsfunktionen betraut hat und sein Vertrauen in mich setzt“, so Balaskovics.

"War beim Publikum sehr beliebt"

Chefredakteur Walter Schneeberger wünscht seiner Kollegin alles Gute für die neue Aufgabe: "Mit einem weinenden und einem lachenden Auge nehme ich den Abschied von Melanie Balaskovics zur Kenntnis. Sie hat einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg von ‚Burgenland heute‘ geleistet und war beim Publikum sehr beliebt. Ich freue mich aber auch für Melanie und bin mir sicher, sie wird auch in Zukunft in ihrer neuen Funktion medial präsent sein.“

Der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics heißt Melanie Balaskovics herzlich willkommen. „Die Gesellschaft steht heute vor gravierenden Veränderungen, mit denen unsere Caritas auch in den kommenden Jahren mithalten muss, um weiterhin an der Seite der Schwächsten sein zu können. Dazu braucht es eine Persönlichkeit, die den verdienstvollen Weg Edith Pinters mit demselben Engagement, derselben Expertise und demselben sozialen Herz fortsetzen kann“, so Zsifkovics.