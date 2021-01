„Berichten über Ereignisse vor der Haustür“

Nesthäkchen im „Burgenland heute“-Team ist seit September 2020 Marin Berlakovich. Der Moderator der Sendungen „Dobar dan Hrvati“ und „Heimat Fremde Heimat“ ist Angehöriger der burgenländisch-kroatischen Volksgruppe und zweisprachig in Großwarasdorf aufgewachsen. Berlakovich studierte Slawistik und schrieb seine Diplomarbeit über die Wochenzeitung der burgenländischen Kroaten. Seit 2015 ist er für das ORF-Landesstudio Burgenland tätig; zunächst in der kroatischen Volksgruppenredaktion, ab 2016 auch als Moderator und Redakteur bei Radio Burgenland.

Melanie Balaskovics begann ihre Journalistenlaufbahn 1998 als Redakteurin für Radio Burgenland. Die gebürtige Dürnbacherin spricht Burgenland-Kroatisch, ist auch für die Volksgruppenredaktion im ORF Burgenland tätig und moderiert das kroatische Fernsehmagazin „Dobar dan Hrvati“. Die Absolventin der Fachhochschule für internationale Wirtschaftsbeziehungen reist gerne. Ihr Interesse an Wein geht so weit, dass sie nebenberuflich sogar den berufsbegleitenden Masterlehrgang für internationales Weinmarketing absolviert hat.

Martin Ganster war beim Start von Kronehit Radio 2001 als Redakteur und Moderator tätig. Beim Privatsender ATV moderierte er vier Jahre lang die Nachrichten, ehe er 2007 ins ORF-Landesstudio Burgenland wechselte. Dort ist er seither das männliche Gesicht von „Burgenland heute“, und arbeitet zusätzlich als Reporter und Redakteur. Seit 2016 ist er auch im Team von „Guten Morgen Österreich“ dabei.

Hannes Auer ist promovierter Politikwissenschaftler. Er studierte an der Universität Wien, Wirtschaftsuni Wien, Universität Mailand in Italien und an der University of Illinois in den USA. Seit 2017 ist der Moderator beim ORF mit mehr als 400 Sendungen. Vor dem Landesstudio Burgenland war er für die Journale in der Ö1-Innenpolitikredaktion tätig, davor mehrere Jahre lang Mitarbeiter der Budgetsektion im Bundesministerium für Finanzen und Chefredakteur eines steirischen Monatsmagazins.