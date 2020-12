Burgenland: 380 Gedichte für jeden Ortsteil

Dass Geissler „alle Ecken und Winkerln des Burgenlandes“ kennt, das ist wiederum seiner früheren beruflichen Tätigkeit geschuldet. 1950 geboren, wuchs Geissler in Mattersburg und Wien auf. Früh entflammte seine Leidenschaft für Naturwissenschaften, der Mattersburger Löschteich diente als einer seiner ersten Forschungsquellen. Und so kam es, dass Franz Geissler aufgrund seiner Begeisterung für die Naturwissenschaft damals als schnellster Student der TU sein Studium der Technischen Chemie absolvierte.

Wie aus viel Wissen Verse wurden

Seine Brötchen verdiente er sich nach der Promotion im burgenländischen Landesdienst, nämlich bei der Biologischen Station Illmitz. Zuständig für die Trinkwasseraufbereitung und die Qualitätskontrolle im Land, war Geissler in allen Dörfern Pannoniens unterwegs. Kennengelernt hat er die Menschen auch in seinen späteren Funktionen als HTL-Lehrer und als Bürgermeister von Mattersburg. Sein Wissen um die Eigenheit jedes Dorfes und ihrer Bewohner goss er dann in Verse.

Gedichtet habe er schon immer, sagt Geissler. „Aber zum Aufschreiben bin ich erst in der Pension gekommen.“ Bei einem Kuraufenthalt 2013 brachte er seine Gedichte zu Papier. Verfasst sind sie meist in Mundart, aber auch im Wiener oder Berliner Dialekt. Da habe er auch gelebt und die Mundart rasch aufgesogen.