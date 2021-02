Nehammer: "Ich habe mir abgewöhnt, in Befindlichkeiten zu denken"

Kommissionsleiterin Ingeborg Zerbes hat beklagt, dass die Kommission die Lageberichte für das Jahr 2019 erhalten hat, aber nicht für das Jahr 2020. In der ZiB 2 hat Zerbes gesagt, die Kommission habe öfters nachgefragt im Ministerium, aber nichts bekommen. Die Opposition ortet eine Vertuschungsaktion, damit die Verantwortung an der Spitze des Ministeriums nicht geklärt werden kann. Hat das Innenministerium mit Absicht Unterlagen nicht geliefert?

Diese Vorwürfe sind total absurd, weil es mein Interesse war, dass die Kommission uns dabei hilft, Fehler zu finden. Welches Interesse hätte ich denn, sie in dieser Fehlersuche zu behindern? Das ganze Haus war angewiesen, auch durch den Minister, alle Daten zugänglich zu machen. Sogar die Informationen der Geheimdienste waren unter gewissen Sicherheitsvorschriften zugänglich. Die Kommission hat alle Zugänge gehabt, konnte alle Interviews führen, die notwendig waren. Es gab vonseiten der Kommission nie eine Beschwerde an mich, an mein Kabinett, an den Generalsekretär oder an den Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit, dass Informationen nicht geliefert werden. Alle Nachforderungen sind auch geliefert worden. Das, was da war, wurde geliefert.

Konkret geht es um den operativen Lagebericht 2020 zum islamistischen Terrorismus. Das ist das Informationstool für den Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit. Gab es 2020 einen oder keinen?

Ich kenne den operativen Lagebericht, der hier diskutiert wird, nicht, weil er nicht an mich herangetragen wurde. Es gab einen 2019, und es gab offensichtlich auch einen anderen Bericht 2020. Der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit hat ihn der Kommission auch gezeigt. Die Kommission hat Unterschiede festgestellt. Weder der Innenminister noch der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit kann über derzeit 500 laufende Operationen im Detail informiert werden. Das ist auch nicht die Aufgabe. Es wäre ja total widersinnig, Informationen von laufenden Operationen zum Minister oder zum Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit zu spielen, weil das immer nur Teilaspekte wären.

Kommissionsleiterin Zerbes kritisiert auch das Gesetz zum religiös motivierten Terrorismus. Die Strafrechtsexpertin sagt, das Gesetz braucht es nicht. Der momentane Justizminister Werner Kogler möchte die Kritikpunkte der Kommission in der Begutachtung berücksichtigen. Sind Sie damit einverstanden?

Es gibt eine Ministerratsvorlage, die wir gemeinsam beschlossen haben. Für mich und die Integrationsministerin ist es wichtig, dass wir mehr Handhabe als bisher haben, wenn es darum geht, Straftäter zu verfolgen. Das Anti-Terror-Paket umfasst ja viele Punkte, wie die elektronische Fußfessel, die eine tatsächliche Entlastung darstellen würde. Weil: die Observation eines Verdächtigen bindet acht bis zehn Polizisten. Durch die elektronische Fußfessel kann ich diese Polizisten in anderen Bereichen einsetzen.