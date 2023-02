Arbeiter wurde in Vorarlberg von Stahlkassette eingeklemmt

Ein 25-jähriger Arbeiter ist am Freitag in einem Stahlverarbeitungsbetrieb in Dornbirn von einer 3,5 Tonnen schweren Stahlkassette im Bereich des Schienbeins eingeklemmt worden.

Der Mann wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, informierte die Polizei. Wegen der Helikopterlandung bei der Firma musste die L190 fĂĽr einige Minuten gesperrt werden.