Arbeiten an der U5 führen ab Jänner zu Behinderungen

Die größte Baustelle steht Wien unmittelbar bevor: Für den den Bau der neuen Linie U5 und die Verlängerung der U2 (siehe Grafik am Ende des Artikels) wird gefühlt die halbe Stadt aufgegraben. Negativ in die Schlagzeilen geraten ist das Großprojekt in den vergangenen Tagen aber aus einem anderen Grund: Der Ausbau verzögert sich erneut. Der KURIER berichtete.

Dazu hat sich am Donnerstag Peter Hanke (SPÖ) in seiner neuen Funktion als Öffi-Stadtrat erstmals geäußert. Die U5 werde ab 2026 – und nicht wie zuletzt verkündet ab 2025 – zwischen dem Karlsplatz und dem Frankhplatz im Universitätsviertel fahren, bestätigte Hanke. Die Jungfernfahrt der U2 zum Matzleinsdorfer Platz verschiebe sich ebenfalls um ein Jahr – auf 2028. Wann der weitere Ausbau zum Elternleinplatz bzw. zum Wienerberg abgeschlossen sein wird, wollen die Wiener Linien derzeit nicht verraten.