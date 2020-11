Drei Hotspots: Hier lohnt sich jetzt eine Immobilieninvestition

Auch Martin Müller von JP Immobilien stimmt zu: „Die Miete liegt im 10. Bezirk derzeit bei durchschnittlich elf Euro pro Quadratmeter. Das wird sich mit den neuen U-Bahn-Stationen ändern.“ Dadurch wird auch die Nachverdichtung in diesem Gebiet steigen. Da diese laut Müller aber nur in die Höhe möglich ist, werden in den kommenden Jahren auch Dachausbauten in B und C Lagen rentabel sein.

Für eine baldige Aufwertung dieser Gegend spreche aber auch das Erholungsgebiet des Wienerbergsees. „In Metropolen wie Paris oder New York zahlt man für spezifische Wasser- und Parklagen mit Ausblick exorbitant mehr als für Wohnungen zwei Straßen weiter hinten liegend. Diese hohe Preisdiskrepanz ist in Wien noch nicht gegeben“, erklärt Zödi.

Diese speziellen Mikrolagen hätten wienweit perspektivisch ein attraktives Wertsteigerungspotenzial. „Am Park oder Wasser können tendenziell höhere Mieten verlangt werden und auch das Leerstandsrisiko ist geringer als an einem Ort, an dem nur Beton zu sehen ist.“

3. Hotspot: Matzleinsdorfer Platz

Steigende Preise zeichnen sich auch in Wien-Margareten rund um die zukünftigen U2-Haltestellen Reinprechtsdorfer Straße und Matzleinsdorfer Platz ab. Paul Zödi: „Die Preise im fünften Bezirk sind in Relation zu den anderen Bezirken innerhalb des Gürtels noch am günstigsten.“ Daher sei dies ein beliebtes Gebiet für Kapitalanleger.

Auch Zödi selbst hat in dieser Gegend investiert: „Durch die U-Bahn werden die Preise steigen und auch die geplante S-Bahn am Matzleinsdorfer Platz wird diese Mikrolage noch einmal anheizen.“ Sein Tipp: Nicht an der Hauptstraße, sondern lieber in den kleinen Seitengassen nach Kaufoptionen suchen.

Auch Georg Fichtinger ist sicher, dass diese noch „nicht ganz exklusive Ecke“ vom U-Bahn-Ausbau profitiert. Allerdings werde nicht der öffentliche Verkehr allein der große Preistreiber sein, sondern die künftige Wahrnehmung der Nähe zur Innenstadt. „Die Stadt wird größer und wächst in die Breite. Stadtzentrumsnahe Lagen werden somit zentraler gesehen. Davon können Investoren am Matzleinsdorfer Platz langfristig profitieren.“