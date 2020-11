Ansteckungen kaum noch rückverfolgbar

Massiver Anstieg in Oberösterreich

Das trifft sich mit der Verteilung der neuen bestätigten Ansteckungen. Was die Anzahl der Neuinfektionen betrifft, so sind mit 1.532 die meisten aus Oberösterreich gemeldet worden, gefolgt von der Steiermark mit 1.337 und Wien mit 850. Tirol meldete 817 neue Infektionen, Salzburg 678, Niederösterreich 510, Vorarlberg 320, im Burgenland gab es 214 Fälle, in Kärnten 206. Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) liegt die Sieben-Tages-Inzidenz nun bei 422 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Lockdown wirkt zeitverzögert

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wollte dennoch am Freitag noch keine Verschärfung von Maßnahmen in den Raum stellen. Dazu müsse man erst sehen, wie sich der Lockdown auswirke. Es sei noch „viel zu früh“, um jetzt bereits Folgen des Lockdowns mit Gastronomieschließung und Ausgangsbeschränkungen zu sehen: Es sei mit einer Verzögerung von bis zu 14 Tagen zu rechnen, das wisse man aus Erfahrungen mit der Corona-Welle im Frühjahr. Evaluiert werde am Freitag nächster Woche, betonte Anschober. Dann würde über mögliche Verschärfungen entschieden.

Dennoch denkt der Minister positiv: Er hoffe, schon zu Beginn der kommenden Woche Auswirkungen des Lockdowns zu spüren - will heißen, gesunkene Infektionszahlen vermelden zu können.