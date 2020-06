Sektionschefs wegen Spenden an Polizei und Kirche angeklagt

Zu den meisten Organisationen gab es in irgendeiner Form Kontakte der Angeklagten. Laut Anklage konnten die diese daraus persönliche Vorteile erzielen, so traten sie etwa bei Reden als Gönner auf oder übergaben quasi persönlich das Geld. Sektionschef H. etwa bekam Jahre später den päpstlichen Silvesterorden. „Der Vorteil davon ist, dass ich mit einem Pferd über die Stufen der Peterskirche reiten darf“, sagte H. vor einigen Monaten dazu zum KURIER.

Die Betroffenen berufen sich darauf, dass die damalige Innenministerin Liese Prokop den Auftrag zum Spenden gab. Die Justiz sieht das anders und führt an, dass der Kaiser Bauten in der inneren Stadt fördern wollte. In dem Prozess wird gestritten werden, was genau mit dem Begriff innerer Stadt eigentlich gemeint ist – gehört die Kirche in der Donaustadt dazu?