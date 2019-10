Angst vor Rauchverbot: „Raus in die Kälte auf a Tschick?“

Clubs und Nachtlokale hatten bis zuletzt auf eine Ausnahmeregelung gehofft. Weil diese nicht kommt, finden von Halloween auf Allerheiligen im ganzen Land zahlreiche „Raucherpartys“ statt:

Pup Happy4052 Freindorf, OÖ, Halloween-Raucherparty mit günstigen Getränken Gasthaus zum Hochschwab8621 Thörl, Steiermark Motto des Abends: „Do rauch ma no amoi alles voll & dann wird ausgemalt“ Ybbserl Weinbar/Pub3370 Ybbs/Donau, NÖ, Gratis Zigaretten und Zigarren so lange der Vorrat reicht und Bacardi Cola um drei Euro Rathauskaffee Villach9500 Villach, Kärnten Bis Mitternacht darf ein letztes Mal „im ganzen Kaffee“ geraucht werden Erste Opfer des Rauchverbots

In Wien hingegen haben bereits die ersten Lokale zugesperrt. Zu groß sind die befürchteten Umsatzeinbußen. Das jüngste Opfer des neuen Gesetzes ist die LGBTIQ-Institution Wiener Freiheit. Der Schwulen-, Lesben- und Transgender-Club in der Schönbrunner Straße in Wien-Margareten hat Angst vor einer Flut an Anzeigen, wenn Gäste künftig vor der Tür rauchen und lärmen. Das Pub Raymond's in der Stumpergasse in Wien-Mariahilf gab wegen ähnlicher Bedenken bereits am 11. November bekannt, zusperren zu wollen.