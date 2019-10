Die Wirtshauskultur geht verloren

Neuigkeiten aus dem Dorf, Kartenpartien und das eine oder andere Getränk: Die Dorfwirtshäuser als soziales Zentrum einer Gemeinde werden im ganzen Burgenland rar. Immer öfter muss geschlossen werden, oft weil es an Nachfolgern fehlt.

„In Ortschaften mit weniger als 1.000 Einwohnern ist es wahnsinnig schwierig, ein Wirtshaus die ganze Woche über rentabel zu führen“, meint Franz Perner, Spartengeschäftsführer Tourismus der Wirtschaftskammer Burgenland.

Das kommende Rauchverbot könnte eine nächste Schließungswelle bringen: „Es hören sicher wieder mehr auf“, sagt Perner. Die Statistiken der WK zeigen, die Wirtshäuser werden immer weniger. „Unter der Woche sind die Leute außerhalb arbeiten und am Wochenende gibt es Feste – es fehlt den Wirten an der Frequenz“, sagt Perner. Große Feiern würden auch nicht mehr in den Wirtshaussälen im Ort abgehalten. „Die Hochzeiten sind für viele Gastronomen komplett weggefallen.“