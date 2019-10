Rauchverbot: Wie auch der persönliche Ausstieg jetzt gelingen kann

Suchtexpertin Gabriele Fischer, MedUni Wien: „Entwöhnung ist oft ein jahrzehntelanger Prozess. Im Sinn der Schadensminimierung sind in Österreich regulierte E-Zigaretten eine gute Alternative. Natürlich ist das Langzeitziel, gar keine Zigarette mehr zu konsumieren – aber das ist in der Realität oft nicht so rasch machbar. Nach einer Zeit mit der E-Zigarette kann man den nächsten Schritt gehen.“