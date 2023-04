Alkolenker erfasste im Salzburger Pongau Fußgänger

Auf der Großarler Landesstraße (Pongau) hat in der Nacht auf Samstag ein betrunkener 26-jähriger Lenker mit seinem Auto einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Das Unfallopfer - ein 38-jähriger Deutscher - wurde dabei in die Großarler Ache gestoßen und kam im Bachbett zu liegen. Der Autofahrer hielt an und zog den Mann gemeinsam mit Passanten ans Ufer, berichtete die Polizei. Der Notarzt versorgte den Fußgänger, der später vom Roten Kreuz ins Spital gebracht wurde.

Ein von der Polizei durchgeführter Alkomattest beim Autofahrer ergab einen Messwert von 1,58 Promille. Der Führerschein wurde dem 26-Jährigen an Ort und Stelle abgenommen, der Lenker wird zudem angezeigt.